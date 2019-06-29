РИАМО – 29 июн. В городском округе Щелково в субботу пройдет малый финал Открытого кубка Московской области по киле, интерес к забаве со стороны жителей региона неуклонно растет, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«29 июня 2019 года на городском детском стадионе в Щелкове состоится Малый финал Открытого кубка Московской области по киле. Соревнования пройдут в возрастной категории от 18 до 45 лет», – отмечается в сообщении.

В малом финале между собой встретятся ватаги, занявшие по итогам двух отборочных туров места с пятого по восьмое в турнирной таблице. Среди них: «Местные» из города Чехов, «Внуки Здоровца» и «Полк Тыртова» из Торжка и «1317» из города Клин.

Кила – это командная контактная игра с мячом, имеющая некоторую схожесть с регби. Современная кила создана на основе одноименной старинной русской игры. Цель игроков – занести мяч через все игровое поле в зачетную зону, называемую «город». В киле разрешена игра как ногами, так и руками с использованием силовых приемов против любого игрока на поле.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что год от года интерес к игре со стороны населения только растет.

«Притом, что этот интерес выражен не только в росте числа зрителей, но и участников таких спортивных мероприятий. Килой занимаются в Щелкове, Раменском, Люберцах и многих других городах Подмосковья. Турниры по киле становятся все более многочисленными – помимо Открытого кубка Московской области в этом году мы провели аналогичный турнир на фестивале «Русский мир», а сильнейшие ватаги областного первенства получили право представлять регион на турнире всероссийского уровня», – резюмировал он.

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