РИАМО - 28 июн. В Реутове состоялся форум «серебряных волонтеров», в мероприятии приняли участие более 150 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Форум прошел 27 июня, Минсоцразвития выступило его организатором.

«На сегодняшний день в нашем подмосковном реестре волонтеров состоит порядка 8 тысяч человек, из них более 750 — лица старшего поколения, которые и относятся к серебряным добровольцам. Они организуют клубы по интересам и помогают нуждающимся, учат пенсионеров компьютерной грамотности, танцам, рукоделию и иностранным языкам», — прокомментировала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Гости поучаствовали в мастер-классах. Они обучились кляксографии, изготовлению брошей и картин, а также созданию текстильных игрушек. После творческой части состоялась дискуссия на тему «Долголетие в Подмосковье».

«В нашем форуме приняли участие свыше 150 «серебряных волонтеров». Министерство крайне заинтересовано в подобных мероприятиях, так как это активная площадка для совместного взаимодействия, обмена опытом, и вовлечения большего количества людей в добрые дела», — добавила министр.

Гостем мероприятия стала народная артистка РСФСР, известный диктор и теле-радио ведущая Анна Шатилова.

«Социальная сфера требует много идей, труда и внимания! Развитие «серебряного волонтерства» — огромная помощь стране и в частности Подмосковью», — отметила Шатилова.

Для вовлечения пенсионеров в активную социальную деятельность в Подмосковье впервые пройдет конкурс среди «серебряных волонтеров», которые занимаются соцзащитой и соцобслуживанием. Конкурс пройдет по нескольким номинациям: спорт и здоровье, творчество, туризм, образование. Итоги подведут 1 октября, в Международный день пожилых людей. Лауреатов отметят почетными грамотами и памятными подарками.