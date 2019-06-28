РИАМО - 28 июн. Четырнадцать современных поездов переменного тока ЭП3Д поставит ЗАО «Рослокомотив», входящее в «Трансмашхолдинг», для Российских железных дорог к ноябрю 2019 года по договору, там будут системы обеспечения микроклимата с обеззараживанием воздуха и комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы АО «Трансмашхолдинг».

По условиям контракта, восемь новых комфортабельных электропоездов производства Демиховского машиностроительного завода (ДМЗ, город Орехово-Зуево Московской области, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») будут построены и переданы заказчику в июне 2019 года.

«Семь из них будут четырехвагонными, один – шестивагонным. В июле и августе заказчику будут переданы четыре электропоезда по четыре вагона в каждом, в сентябре и октябре – еще два четырехвагонных электропоезда. Таким образом, до конца ноября 2019 года ОАО «РЖД» будет поставлено 14 электропоездов, состоящих из 60 вагонов», — говорится в материале.

ДМЗ производит поезда ЭП3Д с 2016 года. Эти современные электропоезда были задействованы в перевозках болельщиков и гостей XXIX Всемирной зимней универсиады, которая прошла в Красноярске весной 2019 года. В настоящий момент на Северо-Кавказской, Приволжской, Красноярской и Дальневосточной железных дорогах России, а также в Республике Казахстан эксплуатируются 34 состава ЭП3Д.

ЭП3Д - полностью российская разработка, состоящая более чем на 90% из отечественных комплектующих. ЭП3Д отвечают всем требованиям, предъявляемым к безопасности и комфортабельности моторвагонного подвижного состава. Электропоезд отличает современный экстерьер вагонов (гладкий кузов, новая лобовая часть).

Он оборудован системами пассивной безопасности (крэш-системами), обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха, информационного обеспечения, а также экологически чистыми туалетными комплексами. Поезд хорошо приспособлен для проезда людей с ограниченными физическими возможностями – в головных вагонах есть специальные подъемники и крепления для инвалидных колясок, информационные таблички дублированы шрифтом Брайля.

АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) – крупнейший в России производитель техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта. Компания входит в число крупнейших в мире производителей рельсовой техники. «Трансмашхолдинг» является ядром группы, создающей современный комплексный транспортный продукт, который включает в себя разработку и выпуск подвижного состава; его обслуживание, ремонт и модернизацию; цифровые технологии в производстве и эксплуатации; системы управления движением.

ТМХ создает безопасную и комфортную среду для пассажиров, эффективную и прибыльную систему грузоперевозок. Стратегия присутствия компании на мировом рынке основывается на российском опыте и технологиях, которые используются для развития национального транспортного машиностроения в других странах.