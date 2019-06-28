РИАМО – 28 июн. Объявлены победители конкурса на эскизное решение Дворца торжеств городского округа Шаховская, всего на него поступило 38 работ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Первое место занял проект Андрея Бутусова, в котором Дворец воплотил мощный и динамичный образ с консолью банкетного зала и 10-метровыми окнами-кольцами на главном фасаде. Дворец торжеств для проведения свадебных церемоний и банкетов планируется к реализации на улице Базаева, рядом с существующей школой искусств», – заявил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Автор проекта-победителя предложил выстроить здание, сохраняя единый со школой фасадный фронт вдоль улицы, а его торжественное назначение подчеркнуть ярким элементом – 10-метровыми окнами-иллюминаторами, символизирующими свадебные кольца.

«Композиция здания по-конструктивистски собрана из сдвинутых геометрических объемов, с мощной шестиметровой консолью банкетного зала и приглашающим порталом-книжкой главного фасада, где образуются отличные фотозоны для молодоженов. При всей визуальной сложности, внутреннее пространство, так же, как и сама конструкция, довольно просты и универсальны», – подчеркивается в сообщении.

Конкурсное проектирование с привлечением широкого круга архитекторов, в том числе и молодых, это важный инструмент повышения качества реализуемых архитектурных и градостроительных решений, дополнила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

«Важно проводить конкурсы не только на градообразующие здания, но и такие локальные объекты, как Дворец торжеств, где формируется новый активный центр притяжения. Конкурс – это площадка публичного дискурса, что помогает выбрать лучшее решение», – разъяснила она.

Творческий конкурс проведен Союзом московских архитекторов при поддержке администрации городского округа Шаховская. Всего на него поступило 38 работ, а авторы победившей концепции, помимо денежной премии, получат возможность участия в дальнейшей реализации проекта.