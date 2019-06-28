РИАМО - 28 июн. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям приостановило оформление готовой мясной продукции и сыра из Австрии общим весом 13 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Партия поступила из Австрии почтовым отправлением.

«При проведении ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов и маркировочных этикеток на упаковке продукции», — говорится в сообщении.

Груз возвращен отправителю.

Ранее свыше 50 тысяч саженцев боярышника различных видов ликвидировали в Подмосковье после того, как лабораторные исследования подтвердили наличие в них опасного вредителя.