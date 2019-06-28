РИАМО - 28 июн. С ООО «Листпромстрой» заключили контракт на завершение строительства школы на 825 мест во 2-ом Шаховском проезде Волоколамска, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Ранее проект образовательного учреждения был направлен на корректировку с целью приведения в соответствие с современными требованиями.

«Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию - в 2020 году», — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Проектом предусматривается строительство здания общей площадью 13,6 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся учебные классы, библиотека, пищеблок, помещения медицинского назначения, актовый и спортивный залы, кружковые и методические кабинеты. Территория вокруг школы будет благоустроена — здесь появятся спортивные и детские площадки, места для отдыха.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование — средства бюджета.