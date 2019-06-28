РИАМО - 28 июн. Работы по достройке офисного и торгово-развлекательного комплекса в подмосковном Ногинске находятся на финальной стадии, площадь объекта составляет около 12 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении Мособлархитектуры.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе ведут масштабную работу по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства. По действующему законодательству, предусмотрено несколько вариантов ликвидации недостроенных, аварийных и самовольных построек, в том числе снос по решению суда или по решению органа местного самоуправления во внесудебном порядке, снос через механизм реализации комплексного и устойчивого развития территории в рамках утвержденных правил землепользования и застройки, а также дострой и приведение объектов в соответствие.

«В 2018 году в микрорайоне Заречье-2 города Ногинска было выявлено недостроенное здание офисного и торгово-развлекательного комплекса. В результате работы с данным объектом было принято решение о его дострое за счет средств застройщика. На данный момент строительные работы на площадке находятся на финальной стадии», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Площадь трехэтажного административно-офисного и торгово-развлекательного комплекса составляет порядка 12 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории проведено комплексное благоустройство: обустроены пешеходные тротуары с организацией безбарьерной среды для маломобильных групп населения, организованы освещение и парковочные места для автомобилей.

Гордиенко добавил, что на сегодняшний день в Подмосковье выявлено около 1,8 тысячи объектов незавершенного строительства, среди них 50% – это самовольно возведенные постройки, остальные – объекты незавершенного строительства, в том числе находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также аварийные объекты.

«С начала 2018 года и по настоящее время ликвидировано порядка 300 недостроев, треть из которых уже снесена. Достроено и введено в эксплуатацию порядка 200 объектов», - отметил председатель Мособлархитектуры.

Он добавил, что работа очень важная, так как недострои создают угрозу жизни для населения и портят архитектурный облик городов Подмосковья.