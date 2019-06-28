РИАМО - 28 июн. Свыше 50 тысяч саженцев боярышника различных видов ликвидировали в Подмосковье после того, как лабораторные исследования подтвердили наличие в них опасного вредителя, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Федеральное государственныое бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР») провело лабораторные исследования саженцев древесно-кустарниковых растений (боярышник обыкновенный, боярышник однопестичный, боярышник сливолистный, боярышник «Тоба» – в количестве 52 568 штук), которые предназначались для реализации. Саженцы древесно-кустарниковых растений поступили из Липецкой области в питомник Московской области.

«Согласно заключению специалистов ФГБУ «ВНИИКР», в образцах вегетативных частей боярышника обыкновенного, однопестичного, сливолистного, выявлен вредный организм - Бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al)», — говорится в сообщении.

В конце мая 2019 года управлением юридическому лицу было выдано предписание о принятии мер в отношении зараженной продукции. Собственник принял решение об уничтожении продукции, зараженной карантинным вредным объектом. До момента уничтожения зараженная продукция хранилась отдельно в изолированном помещении.

В июне 2019 года, в присутствии представителя управления, зараженные растения боярышника были уничтожены путем сжигания на технической площадке организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.