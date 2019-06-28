РИАМО – 28 июн. Московская область в мае стала одним из лидеров медиарейтинга по упоминаемости регионов РФ в контексте указа президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Подмосковье заняло пятую строчку рейтинга. В топ-10 также вошли Краснодарский край, Тверская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Республика Саха, Санкт-Петербург.

Период исследования – май 2019 года.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте майского указа №204 президента РФ Владимира Путина.