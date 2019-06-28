РИАМО – 28 июн. Жители Ликино-Дулева получили медицинскую помощь у лучших кардиологов столицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева осмотрели пациентов Давыдовской районной больницы.

«Делегация медиков одной из лучших клиник России посещает нашу больницу ежеквартально. После осмотра врачи принимают решение о дальнейшем лечении в больнице, либо о направлении непосредственно в исследовательский центр, в том числе для проведения оперативного вмешательства. В этот раз специалисты осмотрели порядка 70 человек», – сказала врач-кардиолог Давыдовской районной Мария Тимофеева.

На прием приглашаются пациенты, имеющие кардиологические заболевания.

«Это регулярная практика. По словам самих жителей, для них такой прием врачей очень удобен – нет необходимости ехать в Москву, консультацию от лучших кардиологов они получают непосредственно рядом с домом – в Давыдовской больнице», – разъясняется в сообщении.

За все время работы в таком тандеме на приеме у московских специалистов в Давыдовской районной больнице побывало более 16 тысяч человек, из них 2,5 тысячи успешно прооперированы в НМИЦ имени А.Н. Бакулева.

«Следующий визит московской делегации специалистов запланирован на сентябрь», – заключается в материале.