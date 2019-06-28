РИАМО - 28 июн. Объявлен конкурс на выполнение проектирования здания учебной пристройки на улице Парковая в городском округе Подольск, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пристройка на 200 мест к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 имени П.И. Забродина», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Помимо учебных классов, в новом школьном корпусе предусмотрено размещение столовой, медицинского блока, библиотеки, спортивного и актового залов. Территория вокруг будет благоустроена. Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству передвижения учеников, комфортности и безопасности учебного учреждения.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется их средств бюджета.

Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию в 2021 году.