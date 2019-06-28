РИАМО – 28 июн. На одном из участков Поклонной улицы на западе столицы введут одностороннее движение с 22 июля, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«С 22 июля участок Поклонной улицы от дома 4 до улицы 1812 года станет односторонним. Из-за небольшой ширины улицы (порядка 4 метров) сейчас возникают трудности для разъезда встречного транспорта», – отмечается в сообщении.

Изменение схемы движения позволит решить эту проблему.

«Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков», – заключается в материале.