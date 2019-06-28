РИАМО – 28 июн. Мошенник, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, похитил со счета женщины в столице 350 тысяч рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве

Накануне в полицию обратилась 37-летняя женщина с заявлением о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

«Он сообщил, что с ее карты, счет которой открыт по адресу: улица Долгоруковская, дом 2, третьи лица пытаются снять денежные средства, для того чтобы отменить перевод, необходимо назвать коды из пришедших СМС-сообщений – сказал собеседник агентства.

Женщина передала все данные, после чего произошло списание денежных средств на сумму 350 тысяч рублей, дополнил он.

Представитель пресс-службы уточнил, что по данному факту проводится проверка.