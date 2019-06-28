РИАМО - 28 июн. Представители администрации губернатора Московской области приняли участие в проекте Summer Session – 2019, в рамках которого для пяти старшеклассников организовали стажировку, итогом стажировок стала защита групповых проектов.

В Областной гимназии имени Е. М. Примакова подвели итоги по проекту профессиональных стажировок Summer Session – 2019. В нем приняли участие 45 учащихся и 10 ведущих российских и региональных организаций, где ребята проходили стажировку в течение всей прошлой недели. Данный проект в школах России реализуется впервые и, по отзывам участников и принимающих организаций, будет достаточно востребованным и перспективным для внедрения во все общеобразовательные учреждения страны.

«Данные стажировки помогают старшеклассникам получить уникальный опыт в выборе сферы профессиональной деятельности и траектории личностного роста. Это возможность для учеников освоить и развить новые навыки, необходимые им в будущем, а также сделать осознанный шаг в интересующую их профессию», — сказала директор АНОО «Областная гимназия имени Е. М. Примакова» Майя Майсурадзе по завершении Summer Session – 2019.

Правительство Московской области также приняло участие в организации учебно-экскурсионной и профессиональной стажировки для пяти старшеклассников в рамках проекта Summer Session – 2019. Программа включала в себя экскурсии по дому правительства Московской области, ЦУР, Московскому областному учебному центру, телестудии «360», встречи с руководящим составом правительства Подмосковья, а также стажировки в различных подразделениях администрации губернатора Московской области.

Итогом стажировок стала защита групповых проектов, представленных в виде презентаций и видеороликов, подготовленных учащимися в соответствии со школьным заданием. Помимо правительства Московской области, ребята проходили стажировку на Звенигородской биологической станции МГУ, МЧС России, Информационном центре ООН в Москве, ОАО «РЖД», Россельхозбанке, международной благотворительной организации «Доктор Лиза», онлайн-трэвел агентстве Biletix, «Вкусвилле» и на телеканале «360».

Все презентации получили высокие оценки жюри, состоящего из представителей принимающих организаций, а сами школьники приглашены для новых стажировок и в качестве волонтеров на время каникул для продолжения знакомства и дальнейшего развития по выбранным направлениям.

Подать заявку на организацию индивидуальной стажировки, практики или экскурсионных мероприятий в правительстве Подмосковья можно на карьерном портале правительства Московской области.