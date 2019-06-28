РИАМО - 28 июн. Пристройка к гимназии на улице Калинина в Коломне завершится в 2020 году, строительство данного объекта будет осуществляться в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новый учебный корпус на 300 мест к МБОУ «Гимназия №2 «Квантор» появится в Коломенском горокруге. Выдано разрешение на строительство», — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Помимо учебных классов, в здании предусмотрено размещение лабораторий, столовой, медицинского блока, библиотеки, спортивного и актового залов. Территория вокруг нового корпуса гимназии будет благоустроена. Особое внимание в ходе строительства будет уделено комфортности и безопасности учебного учреждения.