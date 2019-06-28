РИАМО - 28 июн. МБУ «Центр благоустройства» сельского поселения Соколовское и МКУ «Закупки» Солнечногорска нарушили порядок при проведении электронного аукциона на выполнение работ по устройству пешеходной дорожки в деревне Новая и расширению дороги в деревне Моронцево, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Нарушение касается недопуска общества с ограниченной ответственностью «Артстрой-М» к участию в электронном аукционе. В связи с этим компания отправила жалобу в Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы РФ.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «АРТСТРОЙ-М» обоснованной», — говорится в сообщении.

Также, Московское областное УФАС России выдало МБУ «Центр благоустройства» сельского поселения Соколовское и МКУ «Закупки» Солнечногорска обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.