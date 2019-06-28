РИАМО - 28 июн. Хирурги Воскресенской больницы №2 спасли мужчину от ампутации ноги благодаря балонной ангиопластике, за последние два года специалисты учреждения сохранили нижние конечности больше 100 пациентам, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В отделение хирургии Воскресенской больницы №2 поступил пациент c тромобозом вен и артерий в нижней конечности, а также с гангреной стопы, которая развивалась у мужчины уже на протяжении двух месяцев.



«У пациента отмечался выраженный отек стопы и голени. Больному грозила ампутация нижней конечности на уровне бедра. Наши хирурги выполнили сначала балонную ангиопластику — под рентген-контролем установили в пораженный участок артерии катетер с баллоном и восстановили кровоток, затем удалили пораженные ткани», — рассказал главный врач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман.



Он отметил, что операция прошла успешно, раны заживают, больной идет на поправку. В скором времени планируется выписка.



Благодаря врачам Воскресенской больницы №2 больного удалось спасти от полной ампутации ноги и сохранить физическую активность. За два года работы на артериях нижних конечностей от ампутаций спасено более 100 человек.