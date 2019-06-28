РИАМО - 28 июн. На юго-востоке Москвы потушили пожар на складе картонной продукции, информация о пострадавших не поступала, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Информация о возгорании на улице 2-я Карачаровская, дом 3 поступила в МЧС в 19:26. Пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания, огонь охватил 20 квадратных метров.

«Администрация вывела людей из здания до прибытия пожарно-спасательных сил. В 20:00 пожар был локализован, а в 20:28 ликвидирован», — говорится в сообщении.

На месте работали шесть единиц техники и 24 человек личного состава.