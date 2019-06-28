РИАМО - 28 июн. Объявлен аукцион на выполнение работ по строительству учебной пристройки к зданию Кадетской школы в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Пристройка на 200 мест к зданию МОУ «Кадетская школа», расположенному на улице 3 почтовое отделение, дом 50», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование будет осуществляться из средств бюджета.

Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию в 2020 году.