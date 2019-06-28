РИАМО – 28 июн. Сотрудниками МВД России выявлена крупная финансовая пирамида, жертвами которой стали более двух тысяч вкладчиков, филиал лжеорганизации осуществлял деятельность и в Московской области, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Установлено, что злоумышленники, действуя от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов – до 36% годовых. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства», – говорится в сообщении.

Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной оффшорной зоной.

«В целях привлечения большего количества клиентов производились частичные выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа за счет денежных средств, привлеченных от новых вкладчиков. Остальные средства похищались и выводились за пределы Российской Федерации, а также вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области», – уточняется в материале.

Кроме того, с клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты.

«Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы – в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях», – подчеркивается на сайте.

По предварительным данным, потерпевшими от указанной деятельности за период с 2016 по 2019 годы стали более двух тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей.

«По выявленным фактам Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ», – дополняется в материале.

Проведено более 50 обысков на территории шести регионов России.

«В офисах и жилых помещениях изъяты документы более 30 юридических лиц, задействованных в противоправной схеме, пластиковые карты, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», более 100 мобильных телефонов, сим-карты, а также компьютерная техника, при помощи которой велось управление более 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов», – уточняется в сообщении.

В настоящее время по ходатайству следователя двоим предполагаемым организаторам и руководителю Ярославского филиала судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается, резюмировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.