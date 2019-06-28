РИАМО - 28 июн. Победители конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» и обладатели гран-при из Клина улетели в экскурсионный тур по Санкт-Петербургу, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«Более 50 жителей одного подъезда-победителя посетят культурные ценности Питера. Соседский вояж продлится три дня. В первый день будет обзорная экскурсия по городу с осмотром Невского проспекта, Казанского собора, Исаакиевской площади, Исаакиевского собора, Николаевского собора (посещение), Сенатской площади, памятника «Медный Всадник», — говорится в сообщении.

Победители конкурса посетят и многие другие достопримечательности, среди которых Петропавловская крепость, собор Спас-на-Крови, Летний сад, Мраморный дворец.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе реализуется масштабный проект по ремонту подъездов, всего за несколько лет отремонтировано более 70 тысяч подъездов. Ремонт проходит с творческим участием собственников, лучшие подъезды муниципалитеты выставляют на конкурс.

Победители конкурса живут в Клину по адресу: Большая Октябрьская, дом 26, подъезд 1. В прошлом году победители из города Королев побывали в Крымской кругосветке.