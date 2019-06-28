РИАМО - 28 июн. Главный дом городской усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке, построенный в XIX веке, ждет комплексная реставрация, проект работ уже согласован, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

Усадьба расположена по адресу: улица Малая Дмитровка, дом 12 строение 2. Это объект культурного наследия регионального значения, поэтому все реставрационные работы в ней проводятся под контролем Мосгорнаследия и по согласованию с ним.

«Особняк бывшей городской усадьбы Шубиных является характерным образцом стиля эклектика. Несмотря на то, что за свою более чем двухсотлетнюю историю здание перестраивалось несколько раз, оно сохранило свою первоначальную композицию и убранство главного фасада. На фасаде можно увидеть лепной декоративный пояс — фриз с изображением чередующихся лир и ваз, лепные ромбы с растительным декором», — прокомментировал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По словам Емельянова, специалисты укрепят кирпичную кладку, на фасадах восстановят повредившийся местами штукатурный слой, отреставрируют лепнину. По историческим документам восстановят утраченный центральный балкон, заменят оконные блоки и двери. Декоративные консоли балконов также будут воссозданы. Ремонт сделают и внутри особняка.

Двухэтажное здание с мезонином было построено в стиле эклектика. Его возвели в начале 18 века. Оно принадлежало дворянскому роду Шубиных. По их заказу на месте сгоревших в пожаре 1812 года деревянных зданий был построен новый усадебный комплекс. Автор проекта дома остался неизвестным.

В этом доме в начале 1830-х жил участник Отечественной войны 1812 года, декабрист Михаил Орлов. У него в гостях бывали поэты Александр Пушкин и Евгений Баратынский. В середине 19 века там размещались образовательные учреждения.

После революции в особняке открылся Московский институт журналистики. В 1927 году, после переезда института в другое здание, дом снова стал жилым. Там располагались коммунальные квартиры. Отделка конца XIX века при этом была частично утрачена.

В этом году в Москве восстановили фасады здания на Лесной улице, где располагается музей «Подпольная типография 1905–1906 годов», а также дом Павла Щапова, построенный в 1867-м. Идут работы в доме Всеволожского в Хамовниках, где бывали Пушкин, Гоголь и Белинский.