РИАМО - 28 июн. Жители и гости столицы могут сообщить о больших скоплениях воды на улицах и территориях около домов в несколько служб, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Первый вариант — сообщить о скоплениях воды в круглосуточную центральную диспетчерскую службу «Мосводостока» и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03», — говорится в сообщении.

Если затоплена территория около дома, то можно также обратиться в управу района (контакты есть на сайте управы); в префектуру округа (контактную информацию можно найти на сайте префектуры); в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.

Кроме того, можно подать жалобу через портал «Наш город» (раздел «Подтопление придомовой территории») или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81.

Если вода скопилась и в подземных переходах, то следует обратиться в ГБУ «Гормост». Это можно сделать, позвонив по круглосуточному телефону диспетчерской: +7 (495) 632-58-46.

Москвичам также напомнили, что узнать о местонахождении эвакуированного автомобиля и предъявить претензию можно по номерам +7 (495) 531-25-55 и +7 (495) 518-33-83 (ГБУ «Городская служба перемещения транспортных средств»). По вопросам, связанным с затруднениями движения, нужно звонить в контакт-центр «Московский транспорт» по номерам +7 (495) 539-54-54 и 3210 (для пользователей сети операторов «Билайн», «МТС», «Мегафон»).

Телефон Московской объединенной электросетевой компании: +7 (800) 700-40-70. Сюда следует звонить в случае обрыва проводов и при перебоях в электроснабжении. А по вопросам обслуживания и содержания дорог нужно обращаться в ГБУ «Автомобильные дороги» по номеру +7 (495) 940-06-94.

В случае происшествий следует звонить по телефонам: 01, 101 и +7 (495) 637-22-22 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве).

За 2 дня в Москве уже выпало около 40% месячной нормы осадков. В пятницу подъездные пути к международному аэропорту «Шереметьево» оказались затоплены. Подтопление образовалось на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Движение автотранспорта на данных участках перекрыто. Спецтехника проводит откачку воды.