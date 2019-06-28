РИАМО – 28 июн. Жилой дом на Новинском бульваре в столице будет комплексно отремонтирован, в здании 1931 года постройки очистят фасады и установят современные стеклопакеты на лестничных клетках, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Ранее была согласована проектная документация для объекта: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: Новинский бульвар, дом 10, строение 1, район Арбат, ЦАО.

«Четырехэтажное кирпичное здание, построенное в 1931 году по индивидуальному проекту и расположенное на Новинском бульваре, будет отремонтировано в рамках программы капитального ремонта. Основные проектные решения в рамках проведения работ предполагают очистку фасадов и их обработку антисептиком, восстановление штукатурного слоя в местах повреждений, окраску по подготовленной поверхности наружных стен и цоколя», – говорится в сообщении.

Помимо этого, пожарная лестница будет очищена от ржавчины, огрунтована и окрашена. В подъездах запланирована замена входных и тамбурных дверей, деревянных окон на лестничных клетках на современные стеклопакеты.

«Помимо этого, будет проведен ремонт металлических ограждений лестничных клеток с последующей заменой поручней. Также будет обновлена штукатурка, а стены, потолок, низ и торцы лестничных маршей заново окрасят. Предусмотрено обновление покрытие пола площадок лестничных клеток, тамбуров и межквартирных коридоров», – дополняется в материале.

Также в доме заменят основные инженерные системы и коммуникации.

«Восстановительный ремонт арендуемых помещений подвала в зонах замены коммуникаций предусматривает ремонт покрытия пола из керамической плитки, восстановление коробов из ГКЛВ по металлическому каркасу, установку лючков для доступа к коммуникациям, с последующей облицовкой керамической плиткой, а также замену подвесных потолков», – резюмируется в сообщении.