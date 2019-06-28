РИАМО – 28 июн. Вооруженный ножом неизвестный ворвался в магазин на севере столицы и похитил из кассы 12 тысяч рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение о разбое в организации по адресу: 1-й Амбулаторный проезд, дом 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, продавцу-кассиру данного магазина – женщине 1976 года рождения, открыто похитил из кассы магазина денежные средства, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил 12 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.