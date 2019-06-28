РИАМО - 28 июн. Началась реконструкция выставочно-ярмарочного корпуса со складами в селе Кудиново Богородского городского округа, окончание работ запланировано на 2020 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
«Это приведет не только к увеличению площадей здания, но и позволит создать новые рабочие места в Богородском городском округе», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
После завершения работ в строении появится дополнительный этаж с офисными зданиями. На первом этаже выставочно-ярмарочного корпуса запланирован выставочный зал. Кроме этого, дополнительно будут построены склады для хранения материалов.
Площадь корпуса составит 1,2 тысячи квадратных метров. Застройщиком объекта выступает ООО «Архитектурный бетон».
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии