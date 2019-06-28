РИАМО - 28 июн. Началась реконструкция выставочно-ярмарочного корпуса со складами в селе Кудиново Богородского городского округа, окончание работ запланировано на 2020 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Это приведет не только к увеличению площадей здания, но и позволит создать новые рабочие места в Богородском городском округе», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

После завершения работ в строении появится дополнительный этаж с офисными зданиями. На первом этаже выставочно-ярмарочного корпуса запланирован выставочный зал. Кроме этого, дополнительно будут построены склады для хранения материалов.

Площадь корпуса составит 1,2 тысячи квадратных метров. Застройщиком объекта выступает ООО «Архитектурный бетон».