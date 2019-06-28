РИАМО - 28 июн. Манул из Московского зоопарка предпочитает пережидать дождь в укрытии, поэтому увидеть его на прогулке посетители зоосада смогут тогда, когда погода прояснится, сообщается в Intsgram-аккаунте зоопарка.

В течение двух дней в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков – порядка 30 миллиметров. По итогам пятницы в столице может выпасть еще около 20% месячной нормы осадков.

«Кто-то, возможно, и рад прохладе и дождю, которые принесли долгожданное облегчение после долгой череды жарких дней, но только не царь-кот манул. Этому нелюдимому хищнику не доставляет никакого удовольствия мочить лапки в небольших, но все же ощутимых лужах», — говорится в сообщении.

Пережидать дождь манул предпочитает в надежном укрытии. Возможно, в ближайшие выходные погода прояснится, и манула снова можно будет увидеть на прогулке.

Ранее синоптики сообщили, что к началу новой недели дождливая и ветреная погода в столице прекратится, а до этого момента в мегаполисе будет по-осеннему прохладно.