РИАМО - 28 июн. Новое пешеходное пространство с культурным центром и амфитеатрами появится в центре Москвы рядом с храмом Христа Спасителя между Берсеневской и Якиманской набережными, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы, утверждающее проект планировки территории, где появится новое пешеходное пространство. Фактически оно станет новым центром притяжения в уже существующем пешеходном маршруте от храма Христа Спасителя, через Патриарший мост в сторону Замоскворечья», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте, во время реконструкции этого участка Патриаршего моста между Берсеневской и Якиманской набережными вместе с пешеходным пространством будут созданы элементы новой городской среды.

«Там появятся культурный центр, амфитеатры, причал вдоль Болотной набережной, лестница и лифты для спуска к воде», — писал Собянин.

По словам Левкина, часть объектов появится в подмостовом пространстве реконструируемого Патриаршего моста. Общая площадь пешеходного пространства составит 9,1 тысячи квадратных метров. Реализовать этот проект планируется в один этап как за счет средств инвестора, так за счет средств бюджета города Москвы.