РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июн. Монтаж нового спортивно-игрового комплекса заканчивают в гимназии №1 имени А.В. Баландина подмосковной Балашихи, 400 тысяч рублей на установку оборудования были выделены из регионального бюджета, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Тараса Ефимова.

«В сентябре родители учащихся гимназии на одном из приемов граждан обратились ко мне с просьбой оказать содействие в благоустройстве спортивного ядра образовательного учреждения. Выезд на место показал, что школьная площадка, действительно, нуждается в обновлении: оборудование старое, дорожки разбиты. Средства в размере 400 тысяч рублей были внесены в закон Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год», - сказал Ефимов.

Он добавил, что работы уже начались и подрядная организация установила уличные тренажеры и приступила к заливке мягкого резинового покрытия.

Исполняющая обязанности директора гимназии Наталья Заводова поблагодарила депутата за помощь школе и пригласила на открытие спортплощадки 1 сентября. Также в ходе рабочего совещания было решено продолжить обустройство территории гимназии в следующем году.

Гимназия №1 имени героя России А.В. Баландина открыта в 1972 году. Школа работает в одну смену, 5 дней в неделю. Общая численность учащихся составляет – 971 человек. Во второй половине дня в учреждении проводятся внеурочные занятия по направлениям: английский язык, изобразительное искусство, танцы, школьный театр, лего-конструирование; в спортивном зале: волейбол, баскетбол, футбол, черлидинг.