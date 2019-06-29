РИАМО - 29 июн. В коворкинг-центре «Альянс» в субботу в 10:00 пройдет форум молодых разработчиков, посвященный экомониторингу окружающей среды, на хакатоне планируется выявить наиболее интересные проекты, которые могут стать основой для разработки интеллектуальной системы мониторинга загрязнений воздуха на основе технологий интернета вещей, говорится в сообщении пресс-службы Мининвестиций Московской области.

К участию в форуме приглашаются молодежные команды, готовые предложить и реализовать идеи, направленные на решение экологической проблемы. Как отметил зампред правительства Московской области Вадим Хромов, вопросы экологии являются наиболее актуальными как для жителей Подмосковья, так и других регионов страны, и очень важно, что сейчас к их решению активно подключаются не только эксперты, но и молодые ученые, и специалисты сферы IT, и медиатехнологи.

«Очень приятно, что коворкинг «Альянс» в Солнечногорске, который мы открыли этой зимой, стал площадкой для поиска решения столь насущных проблем, в том числе – защиты окружающей среды. У нас сейчас около 30 коворкинг-центров в муниципалитетах Московской области, и все они стали не только центрами развития бизнеса, но и местом проведения самых различных мероприятий», – заявил Хромов.

Отобранные предложения участников хакатона будут презентованы на Московском областном форуме «Я – гражданин Подмосковья» и получат поддержку для практической реализации в августе-сентябре 2019 года на базе центра молодежного инновационного творчества «ЦМИТ Эврика».

Число участников в проектной команде не ограничивается. Независимые разработчики заявляются для участия в хакатоне так же, как проектная команда из одного участника. В очной сессии смогут принять участие до 15 команд, отобранных по результатам рассмотрения заявок. От одной команды в очной сессии могут принять участие не более двух членов команды.

Зарегистрироваться и узнать условия участия в проекте можно по ссылке.