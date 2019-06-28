РИАМО - 28 июн. В связи с дождями жителям Подмосковья напомнили о нормах действующего законодательства для пассажиров задержанных или отмененных рейсов, так, перевозчик в ряде случаев обязан организовать для пассажиров специальные услуги без взимания дополнительной платы, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров, с которыми заключен договор воздушной перевозки, об изменении расписания движения воздушных судов любым доступным способом. Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

«За задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика», — говорится в сообщении.

При перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги: предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов.

В этом случае перевозчик также обязан обеспечить пассажиров прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов; горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время; разместить в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время.

Также пассажирам полагается доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы; организация хранения багажа.

Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.

«Дополнительно информируем, что согласно федеральному закону от 3 апреля 2017 года №52-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок», с 21 августа 2017 года вступила в силу на территории Российской Федерации», — добавляется в сообщении.

Таким образом, при задержке или отмене международного рейса пассажир вправе потребовать компенсацию, не ограничиваясь при этом нормами российского законодательства.

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