РИАМО - 28 июн. С начала 2019 года московские семьи заключили 180 сделок на докупку дополнительной площади в рамках программы реновации, основная их часть — жители районов Бескудниковский, Академический и Проспект Вернадского, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

Такой численный показатель почти сравнился с итогами 2018 года, когда Московский фонд реновации заключил 189 договоров. По словам руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, на сегодняшний день правом докупки готова воспользоваться каждая двенадцатая семья.

«Мотивация у каждого своя. Для кого-то это давно спланированная покупка, на которую семейство собирало и копило деньги, для кого-то весомым аргументом в докупке стала 10-процентная скидка, гарантированная мэром Москвы Сергеем Собяниным. Более того, для улучшения жилищных условий можно использовать кредитные средства, материнский капитал, жилищные субсидии и государственные жилищные сертификаты», — сказал Левкин.

Он добавил, что с момента старта программы реновации механизм приобретения жилого помещения за доплату, в том числе с привлечением заемных банковских средств, отработан.

Глава департамента обратил внимание, что в случае отсутствия свободных площадей для докупки за участниками реновации в течение двух лет закрепляется скидка в размере 10%, которой они могут воспользоваться в любое время для приобретения квартиры в рамках программы. При этом приобретаемая общая площадь не должна превышать 100 квадратных метров, уточнил он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору новых продолжается.

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