РИАМО - 28 июн. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса компании «Рольф» Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, сообщает в пятницу РИА Новости.

«Суд считает, что ходатайство следствия о домашнем аресте подлежит удовлетворению», — сказала судья Наталия Дударь.

Срок домашнего ареста — до 25 августа.

Нескольких сотрудников компании «Рольф», в том числе ее владельца Сергея Петрова, обвиняют в незаконных валютных операциях по переводу денежных средств с использованием подложных документов. Кайро вину не признал, защита настаивала, что вменяемая топ-менеджеру статья является «предпринимательской» и арест по ней запрещен.

«Просто берут коммерческую сделку и говорят: «А надо было дешевле». Считаем ходатайство следствия об избрании меры пресечения незаконным и необоснованным», — отметил адвокат Антон Гусев.

Защита предложила суду залог в 20 миллионов рублей.

Следователь СК РФ Юрий Скирденко отметил, что купля-продажа акций не является предпринимательской деятельностью. Он настаивает, что речь идет о переводе денежных средств по подложным документам без указания цели и оснований. Прокурор с ним согласился.

По словам судьи, случай Кайро исключительный, так как у него нет гражданства РФ и постоянного места жительства, он гражданин Украины. Адвокаты утверждали, что у Кайро в России есть квартира в собственности и вид на жительство до 2021 года.

По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед», вместе с рядом сотрудников незаконно перечислил деньги, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета «Панабел Лимитед». Всего было перечислено около 4 миллиардов рублей.