РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Вячеславом Глазуновым посетил Дворец культуры «Балашиха» перед капитальным ремонтом, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы Тараса Ефимова.

Часть здания ДК «Балашиха» 1954 года постройки уже освободили от мебели и оборудования. Депутаты осмотрели концертный зал, балетные классы, технические помещения и подвал учреждения культуры, ознакомились с технической документацией и визуальными решениями интерьеров дворца.

«Работа предстоит большая – за два года капитально отремонтировать 7 тысяч квадратных метров исторического здания, восстановить парадную входную группу, заменить инженерные коммуникации, электрику и оснастить учреждение современным сценическим звуковым и световым оборудованием», – сказал Ефимов.

Он добавил, что из регионального и местного бюджетов на эти цели выделено 345,5 миллионов рублей.

«Важно, чтобы творческие коллективы, почти 1,5 тысячи воспитанников, которые регулярно занимаются во Дворце, не остались без «крыши над головой», – заключил Ефимов.

По словам директора Дворца культуры Сергея Сафронова, капитальный ремонт будет проходить поэтапно без остановки занятий и закрытия ДК.

Участники выездного совещания также обсудили вопросы благоустройства прилегающей территории после завершения капремонта здания.

Дворец культуры «Балашиха» считается самым большим учреждением культуры в Балашихе – общая площадь 7 тысяч квадратных метров. Первая часть здания построена в 1954 году, вторая – в 1976 году. Во дворце работают 25 творческих коллективов, в которых занимается порядка 1,5 тысяч детей и взрослых.