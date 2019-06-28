РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 июн. Сотрудники Госавтоинспекции Балашихи до 30 июня будут проверять водителей на трезвость на дорогах округа, рейды начались 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение ДТП, совершенных пьяными водителями.

«В целях недопущения ДТП с участием нетрезвых водителей, Госавтоинспекция Балашихи усилит меры и проведет в период с 28 по 30 июня оперативно-профилактические рейды по массовой проверке водителей, направленные на предупреждение случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

На конкретном участке дороги за минимальный промежуток времени инспекторы ДПС проверят максимальное количество водителей, после чего переместятся в другие точки и повторят процедуру.

Сотрудники ГИБДД в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до двух лет. При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех участников дорожного движения.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» просит жителей сообщать обо всех нарушениях, связанных с управлением транспортным средством водителей в состоянии опьянения, по телефону: 8(495)521-99-02.