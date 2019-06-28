РИАМО - 28 июн. На Филевской линии столичной подземки поезда курсируют по графику, движение полностью восстановлено, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Движение на ветке было прервано вечером в пятницу из-за упавшего дерева, пассажиров доставили на ближайшие станции.

«Движение на Филевской линии введено в график. Службы метрополитена оперативно убрали упавшее дерево, что позволило восстановить движение в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильном дожде и порывистом ветре в пятницу. Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.