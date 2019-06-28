РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 июн. Жители подмосковного Красногорска предложили вынести на голосование на портале «Добродел» благоустройство 14 общественных территорий, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Антонина Ларина.

В пятницу в актовом зале администрации прошло общественное обсуждение территорий, которые, по мнению жителей, требуют благоустройства в 2020-2024 годах. Далее сформированный по предложениям граждан список вынесут на голосование на портале «Добродел».

«Мы провели инвентаризацию и выявили 38 территорий в городском округе, которые должны быть приведены в соответствие нормам. На общественном обсуждении мы спросили у жителей, какие территории следует благоустроить в первую очередь. Есть отклик от граждан, определили 14 территорий, которые войдут в список для голосования», – сказала Ларина.

По итогам активного обсуждения озеро Торфяное в поселке Нахабино начали благоустраивать. Работы на этом объекте продолжаются несколько лет, и жители настаивают, чтобы благоустройство завершили в ближайшее время.

«Участники мероприятия предложили провести благоустройство набережной реки Баньки в микрорайоне Павшинская пойма, лесопарковой зоны в микрорайоне Изумрудные холмы, пруда в деревне Ивановское, поляны на Черневской горке, пляжа на реке Москве и обустроить пешеходную дорожку от озера Лесного неподалеку от ЖК «Рижский квартал», – пояснила Ларина.

По ее словам, этих территорий изначально в списке не было.

Начальник управления подчеркнула, что все 14 территорий войдут в список для голосования на «Доброделе». Кроме того, этот перечень может быть расширен. В планах администрации провести еще одно общественное обсуждение, на этот раз в выходной день, чтобы больше горожан могли поучаствовать.