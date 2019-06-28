РИАМО - 28 июн. Свыше одного миллиона москвичей и гостей столицы воспользовались новыми станциями Некрасовской линии со дня их открытия, лидерами по посещаемости стали станции «Некрасовка» и «Лухмановская» — 590 и 192 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«Как прогнозировалось, жители районов, прилегающих к станциям новой Некрасовской линии, пересаживаются с «Косино» на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Поэтому на другие востребованные станции – «Выхино», «Рязанский проспект», «Кузьминки», «Текстильщики» и «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии – приходят более заполненные поезда», — говорится в сообщении.

Однако большинство пассажиров новой ветки и раньше пользовались фиолетовой линией, просто добирались до станций на наземном городском транспорте. Новых пассажиров на Таганско-Краснопресненской линии – около 10 тысяч при общем пассажиропотоке линии в 1,2 миллиона пассажиров в день.

С открытием Некрасовской линии станция «Выхино» уже разгрузилась на вход почти на 24% – с 119 тысяч до 90,7 тысячи пассажиров, на «Лермонтовский проспект» заходит на 2795 пассажиров меньше. Полный запуск Некрасовской линии метро и появление пересадок на Большую кольцевую линию и МЦК даст возможность существенно разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию – в вагонах станет свободнее на четверть.

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