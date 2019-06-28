РИАМО - 28 июн. На территории Московской области продолжается подчищающая иммунизация против кори, план по дополнительной вакцинации против кори жителей Подмосковья исполнен более чем на 85%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

По состоянию на пятницу от кори привили более 28,5 тысяч жителей Подмосковья, в том числе 6,5 тысяч детей.

«На сегодняшний день вакцинация от кори показала высокую эффективность в предотвращении случаев заболевания инфекцией, а также значительное уменьшение количества смертельных исходов в результате неблагоприятного течения заболевания», — говорится в сообщении.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, вызванное вирусом кори, характеризующееся 100% восприимчивостью и дальнейшим развитием осложнений, что в последующем может привести к летальному исходу. Инфекция передается воздушно-капельным путем.

Самому высокому риску заражения подвергаются невакцинированные дети раннего возраста, беременные. Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета, — тот, кто не вакцинирован, или тот, кто не перенес заболевание корью.

Корь опасна своими осложнениями. Наиболее частым осложнением кори являются пневмонии, реже в качестве осложнений встречаются кератиты, иридоциклиты, увеиты, отиты, коревой круп, стоматиты, колиты, энцефаломиелиты, гнойничковые поражения кожи (фурункулез и другие).

Для иммунизации применяются иммунобиологические лекарственные препараты, зарегистрированные и разрешенные к применению на территории Российской Федерации в установленном законодательством порядке согласно инструкциям по их применению. После двукратной иммунизации защитный титр антител определяется у 95-98% вакцинированных.

Жители Подмосковья могут сделать прививку против кори в медорганизациях по месту жительства.