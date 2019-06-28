РИАМО - 28 июн. 8 тысяч детей, в том числе 121 двойня и 1 тройня, родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске за два года работы, в этом медучреждении не только ведут беременность и принимают роды, но также проводят реабилитацию детей до одного года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Это первый из пяти перинатальных центров, построенных по президентской программе в Московской области. Благодаря оснащенности высококлассным оборудованием, профессионализму врачей, там удается спасать недоношенных детей весом от 500 граммов, выявлять еще на ранней стадии пороки сердца у плода и проводить внутриутробное лечение», — отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, поблагодарив врачей за самоотверженный труд и поздравив центр с днем рождения.

Она добавила, что в Наро-Фоминском перинатальном центре также проводят реабилитацию детей до 1 года - как правило, эти малыши родились недоношенными, пережили тяжелые роды и после выписки им требуется наблюдение узких специалистов и программа восстановления.

В день рождения в перинатальном центре состоялась выписка родившегося там 8-тысячного ребенка. Девочка весом 2,8 килограмма - третий ребенок в семье, роды прошли без осложнений.

В 2017 году в Подмосковье при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева были открыты 5 перинатальных центров - в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском и Сергиевом Посаде. Они оборудованы современной медицинской техникой, в том числе рентген-оборудованием, инкубаторами для выхаживания малышей, аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных и их мам. В медорганизациях работают высококвалифицированные врачи, которые оказывают помощь самого высокого уровня.