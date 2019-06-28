РИАМО - 28 июн. Управляющая компания дома №8 по улице Горького в Серпухове в срок исправила множественные нарушения после обращения жителей на портал Единой диспетчерской службы Московской области (ЕДС), исполнение заявки контролировали сотрудники Госжилинспекции Московской области в областном Центре управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В обращении жителей говорилось о множественных нарушениях: разрушился окрасочный слой цоколя и козырьки входных групп, фасад «украшают» вандальные надписи, нарушено покрытие поручней на лестничных перилах.

«ООО «Ремонтник», управляющее данным домом, должно было устранить все нарушения, не позднее, чем через 5 дней, согласно классификатору ЕДС. Управляющая компания своевременно и в полном объеме выполнила заявку, после чего та была закрыта, поскольку жители оказались удовлетворены работами, — отмечается в материале.

Центр управления регионом был открыт губернатором Андреем Воробьевым 29 декабря 2018 года в доме правительства Московской области. Благодаря его работе в последнее время существенно возросла оперативность решения возникающих у жителей Подмосковья проблем.