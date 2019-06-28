РИАМО - 28 июн. Движение поездов на Филевской линии столичной подземки восстановили, ранее железнодорожные пути были заблокированы между станциями «Пионерская» и «Филевский парк», сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«На Филевской линии (4) восстановлено движение поездов на участке «Кунцевская» - «Багратионовская». Движение вводится в график», - говорится в сообщении.

Движение было прервано в пятницу вечером из-за падения дерева на железнодорожные пути. Пассажиров доставили на ближайшие станции.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильном дожде и порывистом ветре в пятницу. Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Поезда Филевской линии метро начали курсировать по графику>>