РИАМО - 28 июн. Сотрудники служб метро убрали дерево с путей Филевской линии, где ранее прервалось движение между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Дерево упало на пути между станциями «Пионерская» и «Филевский парк». Из-за этого прервалось движение между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская».

«Сотрудники метро покинули участок пути, в скором времени будет подано напряжение для восстановления движения поездов», — сообщается в аккаунте.

Ранее москвичей предупредили о сильном дожде и порывистом ветре в пятницу. Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Движение поездов восстановили на Филевской линии метро после сбоя>>