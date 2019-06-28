РИАМО – 28 июн. Грабитель проник в салон сотовой связи в Басманном районе столицы и, связав в подсобном помещении продавца шнуром от вентилятора, похитил более 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 27 июня в полицию поступило сообщение о разбое по адресу: улица Маросейка, дом 9.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещение магазина «Салон сотовой связи» по указанному адресу вошел неизвестный, угрожая словами женщине 1988 года рождения, продавцу магазина, завел ее в подсобное помещение, связал руки и ноги шнуром от вентилятора, открыто похитил из кассы принадлежащие ООО денежные средства, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей. По данному факту организована проверка.