РИАМО - 28 июн. Пассажирам столичной подземки рассказали, на каких автобусах и троллейбусах они могут добраться до станций Филевской линии, так как на ветке произошел сбой в движении из-за падения дерева, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

Дерево упало на пути между станциями «Пионерская» и «Филевский парк». Из-за этого прервалось движение между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская». Движение планируют восстановить в ближайшее время.

«До метро «Филевский парк»: от «Краснопресненской» – троллейбусы №66; от «Улицы 1905 года» – троллейбусы №54; от «Шелепихи» – троллейбусы №54, 66; от «Минской» – автобусы №130, 908; от «Славянского бульвара» – автобусы №231; от «Полежаевской» – автобусы №155; от «Пионерской» – автобусы №73», — говорится в сообщении.

Автобусы до метро «Пионерская»: от «Филей» – №109; от «Багратионовской» – №109 (остановка на Кастанаевской улице); от «Филевского парка» – №73; от «Кунцевской» – №135, 178.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильном дожде и порывистом ветре в пятницу. Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.