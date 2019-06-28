РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июн. С 1 по 8 июля сотрудники ГИБДД проверят пассажирский автотранспорт на территории Балашихи и Реутова, говорится в сообщении отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Отделом ГИБДД с 1 по 8 июля 2019 года на территории городских округов Балашиха и Реутов будет проводиться оперативно-профилактическая операция «Автобус», – говорится в сообщении.

Проверка будет проводиться на маршрутах осуществления пассажирских перевозок. Операция направлена на снижение аварийности на пассажирском транспорте, обеспечение контроля за соблюдением правил дорожного движения и пресечение административных правонарушений водителями, осуществляющими пассажирские перевозки.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» просит жителей сообщать обо всех нарушениях, допущенных на пассажирском автотранспорте, по телефонам: 8 (495) 521-99-02, 8 (495) 522-54-35.