РИАМО – 29 июн. В субботу в торговом центре «МЕГА Белая Дача» стартует фримаркет, в его рамках пройдут лекции и занятия по экологии, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать девятого июня с 15:00 в библиотеке ТЦ «МЕГА Белая Дача» стартует фримаркет, где можно бесплатно отдавать ненужные вещи и также бесплатно брать все, что необходимо. Также вас ждет серия лекций и практических занятий, на которых научат жить без мусора, экологично подходить к своему гардеробу и превращать старые вещи в модные и необычные», – говорится в сообщении.

В 15:00 пройдет презентация «Хорошая история». Основатели проекта расскажут о том, как программа помогает экономить деньги и продлить жизненный цикл книг, кому нужны прочитанные книги, анонсируют установку контейнера на территории «Экомаркета».

В 15:30 начнется лекция «Экомода в нашей жизни». В ее рамках расскажут, как модная индустрия влияет на экологию. А в 17:00 стартует лекция «Экопривычки для семейного бюджета», на которой научат обращаться с финансами в режиме «экономия+экология».

Кроме того, пройдут мастер-классы по рисованию и изготовлению экоаксессуаров.

«В этот день вы можете принести хорошие и интересные вещи, которые вам больше не нужны, но могут пригодиться кому-нибудь другому. Пришедшие забирают себе все, что им понравится бесплатно. Обратите внимание! Вещи должны быть в хорошем состоянии, чистые, глаженные, со всеми пуговицами и прочее», – отмечается в материале.