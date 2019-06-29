РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июн. Будущие мамы Королева в субботу смогут задать вопросы врачам на Дне открытых дверей в роддоме, говорится в сообщении пресс-службы городской больницы.

«Будущие родители 29 июня смогут задать интересующие вопросы врачам, а также осмотреть отделения, палаты и новое оборудование», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: улица Октябрьская, дом №30. Предварительная запись не требуется.

Дни открытых дверей проводят в роддоме Королева регулярно. Последний прошел 25 мая.