РИАМО - 28 июн. Движение поездов на Филевской линии столичной подземки, которое прервалось из-за упавшего дерева, планируют восстановить в течении 20 минут, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Дерево упало на пути между станциями «Пионерская» и «Филевский парк». Из-за этого прервалось движение между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская».

«Планируем восстановить движение поездов на Филевской линии примерно через 20 минут», — говорится в сообщении.

В поездах на участке Филевской линии между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» пассажиров нет.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильном дожде и порывистом ветре в пятницу. Горожанам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.