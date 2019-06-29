РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в субботу проведет встречу с жителями по вопросу транспортной доступности микрорайона Самолет.

«В субботу, 29 июня, проведу встречу с жителями по вопросу транспортной и пешеходной доступности микрорайона Самолет.

Также обсудим пути оптимизации существующих маршрутов общественного транспорта. Приглашаю всех желающих! Начало в 12:00», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Встреча пройдет по адресу: улица Барыкина, дом №1/2.